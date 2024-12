Liberoquotidiano.it - Christmas On Ice: a Cinecittà World la magia del Natale prende vita sul ghiaccio

Le musiche dipiù belle di sempre, le avventure di un pupazzo di neve, il fascino degli artisti che danzano sule le contaminazioni di pattinaggio freestyle. È così che dal 25 dicembre al 6 gennaio ildelle Meraviglie disi arricchisce di una favola invernale dal vivo. Al Parco divertimenti di Roma, tornaOn Ice, lo spettacolo di pattinaggio sulche incanta adulti e bambini con un'ora di purasulle note delle più amate melodie natalizie. Oltre 30 artisti internazionali si esibiranno sulla spettacolare pista di 600 metri quadrati per uno show emozionante che porta in scena il vero spirito deltra esibizioni acrobatiche, incursioni di freestyle e numeri mozzafiato. Per la prima volta in uno spettacolo di pattinaggio sulsarà possibile vedere insieme i quattro stili principali: la figura del pattinaggio sportivo, la danza, l'adagio e l'acrobatico.