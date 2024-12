Ilrestodelcarlino.it - Cartiere Fabriano, ore 8.15: la storica F3 è stata fermata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 dicembre 2024 – Ieri mattina alle 8.15 in cartiera hanno spento la mitica F3. Alle 8 l’ultima bobina prodotta dalla macchina continua F3 diprima dello stop definitivo alla produzione. Un silenzio carico di dolore e preoccupazione tra le maestranze che a ricordo di un momento, purtroppo, storico hanno voluto firmare l’ultimo foglio prodotto di carta per ufficio. “Sono testimone di un momento dove ognuno è rimasto chiuso dentro il proprio dolore – commenta un operaio -. Hanno fatto affondare il nostro ’Titanic’”. “Una linea di produzione che, a mia memoria, nella storia della nostra Cartiera – commenta il consigliere comunale Riccardo Ragni - non era mai, neppure un solo giorno, neanche durante i periodi delle ferie estive. Purtroppo era una decisione annunciata, ma leggere una notizia del genere, da figlio di un operaio ’cartaro’ che nello stabilimento di Vetralla ha lavorato 36 anni, di cui molti proprio su quella linea, mi ha provocato un senso di grande tristezza”.