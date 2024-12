Calcio, Mondiale centenario 2030 in Marocco, Portogallo e Spagna

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 dic. (askanews) – Ildelverrà ospitato da, ma coinvolgerà anche Uruguay, Argentina e Paraguay. La scelta era già stata ufficializzata a ottobre 2023 essendo l’unica candidatura sul tavolo, ma è stata ratificata soltanto oggi nel Consiglio straordinario della Fifa. Uruguay, Paraguay, Cile e Argentina, avevano lanciato la propria candidatura per ildelgià nel 2019. A questa si è affiancata quella di, dapprima insieme all’Ucraina, come messaggio di solidarietà e speranza dopo l’invasione russa, e poi dal, unitosi dopo il ritiro della Federucraina. Tramontate sul nascere, invece, le ipotesi di Regno Unito e Irlanda (che organizzeranno Euro 2028) e di Cina, Giappone e le due Coree; Alla finehanno portato avanti la propria candidatura mentre il Sudamerica si è ritirato dalla corsa in cambio di un contributo simbolico: l’organizzazione delle prime tre partite del torneo in Uruguay (la partita del), Paraguay (sede della Conmebol) e Argentina (finalista e seconda classificata dell’edizione del 1930).