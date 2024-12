Lanazione.it - Buddydrone vince il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa Mugello 2024

Gli studenti del "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo, guidati dal prof. Marco Baroncini, hanno preso molto sul serio l’iniziativa "Eye - Ethics & Young Entrepreneurs", un percorso di innovazione imprenditoriale. Nello scorso anno scolastico, dopo aver incontrato professionisti dell’imprenditoria e aver scoperto le basi di un’azienda di successo, gli studenti dell’istituto superiore mugellano hanno seguito un "lab dizione di impresa" fino a provare a dar vita a unaimprenditoriale innovativa. Le migliori sono state presentate in un contest e una giuria di esperti ha scelto la più originale, concreta e realizzabile. Tra le cinque idee in gara,si è aggiudicata ilEye. Arla un gruppo di giovanissimi "imprenditori in erba": Dario Baroni, Carlvin Andrei Carino, Zahra Hakimi, Samuele Trigona e Roxelle Villanueva, tutti di 16-17 anni.