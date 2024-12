Ilfattoquotidiano.it - Botta e risposta tra Travaglio e Bersani. “Il Pd è un partito di establishment”. “Giudizio fuori luogo, ha una dimensione popolare”. Su La7

Vviacea Dimartedì (La7) tra Pier Luigie Marcosulla costruzione di un’alternativa strutturale di centrosinistra che includa M5s e Pd.ricorda che tutte le volte in cui non c’è stato un accordo tra le forze politiche di opposizione, ha vinto la destra, dal 1919, con la mancata alleanza tra popolari e socialisti e con la conseguente vittoria del fascismo, fino al 2022.ribatte che la situazione attuale è diversa: “Il Pd ha appena votato la commissione più retriva in Europa insieme alla destre, con Fitto dentro, dopo che la Schlein aveva detto agli elettori che non sarebbero mai andati con la destra della Meloni in Europa. Hanno votato insieme anche sul ritorno del finanziamento pubblico dei partiti, abolito già da un referendum, sul ‘Salva-grattacieli’ (per salvare le costruzioni ritenute abusive dalla Procura di Milano e tutte quelle presenti sul territorio nazionale, ndr), sull’austerità in Europa col Patto di Stabilità che è roba di Gentiloni, sulla transizione militare degli eurobond per spendere 500 miliardi in nuove armi“.