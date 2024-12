Quotidiano.net - Benedetta Rossi riceve il Picchio d’Oro dalla Regione Marche: una popolarità di provincia

Con il suo sorriso e la sua gentilezzaha conquistato milioni di italiani, sui social, in televisione, con i libri, i cartoon e con la frase che è il suo marchio di fabbrica: "fatto in casa per voi". Ora laattribuisce alla food blogger nata a Porto San Giorgio ile il marito Marco Gentili, da sempre al suo fianco, definiscono la loro una "di": "Non abbiamo guardie del corpo e cerchiamo di mettere a proprio agio tutti coloro che ci fermano".che effetto le fare, oggi pomeriggio a Fano, al Teatro della Fortuna, il premio della? "Sono stupita, emozionata e naturalmente orgogliosa dire questo riconoscimento". Lei è molto amatagente: come gestisce tanta? "Mi fa piacere sapere che le persone mi seguono e mi vogliono bene, gli incontri per strada sono sempre amichevoli, anzi direi che avere milioni di amici è una gran figata".