Liberoquotidiano.it - "Anarchia la notte del giudizio": perché in sei ore può accadere di tutto

LADELMediaset Italia 2 ore 21.15 con Frank Grillo, Carmen Ejogo e Zach Gilford. Regia di James De Monaco. Produzione USA 2014 LA TRAMA E' il secondo capitolo della serie prodotta dalla Blumhouse e diretta da De Monaco. Ladelè come noto un periodo di sei ore in cui si può uccidere impunemente (la chiamano la "dello sfogo" istituita per limitare l'uso della violenza). Questa cervellotica legislazione anzichè limitare la violenza, l'ha ulteriormente diffusa perchè ora vengono anche dall'estero centinaia di persone smaniose di scatenarsi in efferatezze. Seguiamo le vicissitudini di cinque persone (tre donne e un uomo) che cercano disperatamente di sopravvivere. PERCHE' VEDERLO perchè anche se non c'è più l'originalità del primo episodio (dove anche i vicini di casa uccidevano) la tensione va a mille e la violenza scoppia in quasi ogni momento inaspettata