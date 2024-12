Liberoquotidiano.it - "Al 90% lo farò". Prego? Jannik Sinner, il piano per Natale spiazza i tifosi

Seha già iniziato la preparazione a Dubai, a inizio settimana, per preparare il 2025, il connazionale Flavio Cobolli non sarà in Medio Oriente. Una chiamata dell'ultimo minuto lo porterà ad Alicante per allenarsi con Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, avrebbe dovuto svolgere la preparazione con il britannico Jack Draper, che ha però dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio. Tocca dunque l'azzurro a condividere il campo con il numero 3 al mondo. Lo farà alla Ferrero Tennis Academy. Intantoprosegue con i suoi allenamenti e lo farà fino al 24 dicembre, prima di fare ritorno perin Alto Adige, nella sua Sesto. Si concentrerà molto sugli esercizi atletici, per allenare un fisico che necessità di ulteriore resistenza, soprattutto in quei match che arrivano al quinto set.