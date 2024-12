Inter-news.it - Acerbi, il recupero resta un mistero! Quando potrà riaverlo l’Inter?

rimane ai box e a confermarlo Simone Inzaghi, ieri in conferenza stampa nel post partita di Bayer Leverkusen-Inter. Il suorimane un’enigma.ENIGMA – Anche contro la Lazio,noncontare su Francesco. Il centrale, 36enne, infortunatosi contro il Verona il 23 novembre, salterà pure il ritorno all’Olimpico contro la sua ex squadra. Un calvario, quello del campione d’Europa con la Nazionale azzurra, molto travagliato. Il suorimane un. Riuscirà, a questo punto, a rientrare almeno alla fine del 2024? Da qui al 28 dicembre, giorno dell’ultima partita dell’anno per i nerazzurri (contro il Cagliari all’Unipol Domus), la Beneamata giocherà complessivamente quattro volte: tre in campionato contro Lazio, Como e appunto Cagliari e una volta in Coppa Italia, nell’ottavo di finale contro l’Udinese.