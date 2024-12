Nerdpool.it - 51 modi per proteggerla 1 – Sopravvivere al disastro

In un mondo sconvolto dal cambiamento climatico, le calamità naturali iniziano a essere sempre più frequenti in ogni parte del mondo, compresi i terremoti. L’Italia, come il Giappone, ha la sfortuna di essere in una zona sismica e in entrambi i paesi non sono mancati episodi drammatici nel recente passato, con conseguenze tragiche. Da anni, Coconino Press sta pubblicando l’intera produzione di Usamaru Furuya e tra le ultime proposte è presente anche la riedizione di 51per. Un’opera del 2006, nella quale il mangaka parte da uno spunto semplice, un terremoto devastante a Odaiba, città sulla baia di Tokyo, per raccontare come reagirebbero le persone a un evento simile.51per– Usamaru Furuya; Coconino PressNon cedere alla disperazioneI protagonisti principali sono Jin e Okano.