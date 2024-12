Violentissimo frontale sulla Casilina tra due auto | un morto grave una donna

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico schianto lungo la viaal km 107 a Ceprano, nel frusinate, dove si sono scontrate frontalmente due vetture, una Ford Fiesta e una Renault Megane secondo le informazioni trapelate. L’impatto è statoed è costato la vita ad un uomo di 53 anni, mentre un’altrarimasta coinvolta nell’incidente è feritamente.La ricostruzione delIl terribile schianto si è verificato questa mattina, 10 dicembre, poco dopo le 8:00. Le duestavano viaggiano lungo la Strada regionalein zona Ceprano, quando per motivi da accertare si sono scontrate frontalmente in un impatto. Subito dopo la segnalazione sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Pontecorvo, che per prima cosa hanno chiuso il tratto di strada compreso tra Arce e Ceprano per effettuare tuti i rilievi del caso in sicurezza.