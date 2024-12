Tragedia alla cena di classe Emanuele muore davanti agli amici | Una tragedia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una serata di festa si è trasformata in un dramma inaspettato per la comunità di Cividate Camuno, in provincia di Brescia. Sabato 23 novembre, durante unadiche riuniva i coetanei del 1977,Mossoni, 47 anni, è stato colpito da un malore improvviso che si è rivelato fatale.Nonostante i soccorsi tempestivi, per Mossoni non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma è stata successivamente riconsegnata ai familiari, lasciando nella disperazione una comunità intera. Mossoni mortodcon glia Cividate CamunoOriginario di Astrio di Breno, Mossoni viveva da qualche anno a Cividate Camuno insiemesua compagna e alle sue due bambine.