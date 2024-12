Liberoquotidiano.it - Tra Africa e X-Factor, è ufficialmente mistero-Soumahoro: che cosa sta succedendo

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'era il “Black Friday” e la moglie reclamava il diritto all'eleganza. Qualcuno giura di aver vistosu e giù per i lustrini di via Condotti con gli occhi iniettati di Gucci. La stessa scena per giorni, come Federica Pellegrini in vasca. Aboubakar si prepara alle Olimpiadi? «È impressionante», avrebbe commentato una giovane commessa, «come fa a portare tutti quei sacchetti?». La stessa fonte ci racconta di una coppia di turisti tedeschi, lui con l'incarnato dei capelli di Trump, lei più somigliante alla Merkel: «Achtung», le dà di gomito il marito, «ma quello non essere il terzo dei Bonelli&Fratoianni?». «Ja, meine liebe». Sì, amore mio. Che emozione! Chi ci ha riferito dello sfrenato shopping dell'onorevole ivoriano giura che non s'è inventato nulla («Se racconto balle iscrivetemi all'Alleanza Verdi Sinistra!»), ma altri lo accusano di averci dato dentro col Prosecco.