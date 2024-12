Tpi.it - Top Gun – Maverick: tutto quello che c’è da sapere sul film

Top Gun –: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, martedì 10 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun –del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel dello storicodel 1986 ed è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaA più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete “” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. Il suo amico ed ex rivale alla scuola Top Gun, l’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e da sempre impedisce che sia allontanato dalla Marina.