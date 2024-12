Ilnapolista.it - Tegola Kvaratskhelia, ha finito il 2024: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio

dideldel: hail?Bruttissime notizie per il Napoli e per Conte. Il club ha appena pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di. Il georgiano, dopo un contrato durante Napoli-Lazio, ha rimediato un trauma distorsivo la. Oggi le analisi e il referto non è dei migliori. Potrebbe averl’anno. Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia. Ne sapremo di più nelle prossime ore.InfortunioIl comunicato:“Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvichaha riportato un trauma distorsivo aldestro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato unadidel