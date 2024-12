.com - Taiwan ‘mai così accerchiata’, decine di navi militari cinesi intorno all’isola

(Adnkronos) –di unità navali, mai da anni una flotta di una simile portataa Taipei. La denuncia è arrivata dalle autorità dell’isola, di fatto indipendente, ma che Pechino considera una “provincia ribelle” da “riunificare”. “Circa 90” unità della Marina e della Guardia Costiera restano nelle acque della cosiddetta prima catena di isole, ha detto un ufficiale diall’agenzia Afp in un momento di allerta per possibili giochi di guerrain risposta alla prima visita all’estero del presidente di, William Lai (Lai Ching-te), che nei giorni scorsi ha anche fatto tappe alle Hawaii e a Guam suscitando le ire di Pechino. Il ministero della Difesa di Taipei ha inoltre denunciato di aver rilevato in 24 ore la presenza di 47 velivolinei pressi dell’isola, il numero più alto dal record del 15 ottobre, quando ne vennero segnalati 153, una ‘risposta’ della Cina a un discorso di Lai, che la Repubblica Popolare considera un “pericoloso separatista”.