Ilrestodelcarlino.it - Scuole aperte a Cesena nonostante il maltempo: il sindaco Lattuca rassicura

Lerestano. Lo ha annunciato ieri pomeriggio ilEnzodurante un aggiornamento in diretta sui suoi canali social relativo alla situazione legata alche da domenica sta imperversando anche sul territoriote. Il primo cittadino ha prima di tutto voluto tranquillizzare la comunità, informando - quando erano le 16 - che il momento peggiore era alle spalle e che il picco della portata dei fiumi era ormai alle spalle. "La notizia migliore è che nell’alta vallata del Savio – aveva argomentato– e cioè nei territori di Mercato Saraceno e Sarsina, ha smesso di piovere: a San Carlo il livello del Savio è già sceso da 4 metri e 40 centimetri a 3 metri e 90, sotto la soglia arancione, ed è destinato a scendere nelle prossime ore anche in città. Riguardo ai torrenti, la polizia locale sta presidiando in particolare il Pisciatello all’altezza della frazione di Case Castagnoli, invitando i residenti della zona ad adottare prudenza".