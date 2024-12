Anteprima24.it - Sannio Valley e Informatici Senza Frontiere firmano un partenariato per l’innovazione e la solidarietà: al via “BITLandia”

Tempo di lettura: 2 minutihanno firmato un importante accordo di, consolidando una collaborazione volta a promuovere inclusione, innovazione enele oltre. Questa intesa non si limita a obiettivi a medio e lungo termine, ma prende subito forma concreta con la prima attività congiunta: “: Un Laboratorio Tecnologico per Regalare Sorrisi”, un’iniziativa che unisce tecnologia ein un progetto dedicato ai più giovani.: Tecnologia e CuoreIl laboratorio si svolgerà presso la sede diil 21 dicembre alle ore 15:30 e sarà un’occasione speciale per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni. Attraverso attività di coding ed elettronica,ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di doni natalizi ed epifanici per le strutture residenziali per minori situate nella provincia di Benevento.