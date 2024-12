Ilgiorno.it - Nuove tessere annuali a 24 euro. Il prelievo è di nove litri al giorno

per accedere alle case dell’acqua gestite da Secam. Dal 2 gennaio non saranno più valide quelle in uso: chiunque voglia continuare a rifornirsi dalle “fontanelle“ dovrà munirsi della nuova tessera, che potrà ritirare agli sportelli utenze (a esclusione di quello di Bormio), avrà validità per l’anno solare e consentirà ungiornaliero di 9. Il rinnovo, presentando allo sportello la tessera in uso, costerà 24, mentre la nuova attivazione avrà un costo di 30. In caso di smarrimento o danneggiamento, la tessera potrà essere riacquistata al costo di 6comunicando il numero seriale. Secam rende noto che, "agli sportelli di Morbegno e di Chiavenna sarà accettato solo il pagamento elettronico con carta di credito/debito. Lesono valide in tutte le Case dell’Acqua della provincia di Sondrio a esclusione di quelle presenti a Cedrasco, Castello dell’Acqua, Albosaggia e Poggiridenti (lerilasciate da questi Comuni non saranno valide per le Case dell’Acqua negli altri comuni).