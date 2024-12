.com - Nuoto, Mondiali in vasca corta: Italia d’argento nella 4×100

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’vince la medagliastaffettastile libero maschile ai campionati del mondo indi Budapest. Gli azzurri Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo toccano in 3’03?65 alle spalle degli Stati Uniti trionfatori in 3’01?66, nuovo primato mondiale. Bronzo alla Polonia (3’04?46). Quella di Miressi, Deplano, Zazzeri e Frigo è stata una grande prova, valsa l’argento mondiale a Budapest.gara femminile, invece, gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d’oro con il nuovo record del mondo in 3’25?01, davanti all’Australia (3’28?25) e al Canada (3’28?44). Le azzurre Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci hanno chiuso al quinto posto in 3’29?58.inseriea24.