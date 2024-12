Ilgiorno.it - Nerviano, posti riservati per i figli dei dipendenti comunali: scontro sulle modifiche al regolamento del nido

(Milano) – Nel prossimo consiglio comunale di dicembre, l’amministrazione dipresenterà tra i punti all’ordine del giorno una proposta di modifica aldeldi Pimpa. L’aggiornamento del testo, la cui ultima revisione risale al 2013, sta già sollevando un acceso dibattito, in particolare per quanto previsto dall’articolo 3, che prevede “una riserva diin favore deideia tempo indeterminato del Comune di, anche qualora non residenti, per un numero complessivo dinon superiore al 5% dei totali”. Tradotto in numeri, significa tresui 55 disponibili. La proposta ha incontrato forti opposizioni da parte di alcuni esponenti della minoranza. “Non è una questione di numeri, ma di principio”, spiega Massimo Cozzi.