Mister Movie | Jamie Foxx e il suo viaggio attraverso Jamie Foxx | What Had Happened Was…

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha sorpreso i fan con un’intima esplorazione della sua esperienza di pre-morte e della sua lotta con un ictus devastante, nel suo ultimo speciale per Netflix, “HadWas.”.La malattiaiosa e il suo risveglioclass="wp-block-heading">Nel 2023, un forte mal di testa ha portatoa una situazione drammatica: è svenuto e ha subito un’emorragia cerebrale, che ha causato un ictus. Trattato presso il Piedmont Hospital di Atlanta, i medici hanno operato al cervello di, ma la fonte dell’emorragia è rimasta sconosciuta. Dopo un periodo di oltre due settimane in ospedale,ha perso completamente la memoria per venti giorni, esperienza che ha descritto come “la perdita di una parte di sé”.