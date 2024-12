Liberoquotidiano.it - Manovra: Guerra, 'da maggioranza ancora no proposte per crisi industriale e salario minimo'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Pare che anche lastia ripensando a tornare indietro su alcune delle misure sbagliate della sua legge di bilancio, cosi come da subito abbiamo chiesto con gli emendamenti del Partito Democratico". Lo dichiara Maria Cecilia, deputata Pd e responsabile nazionale Lavoro. "Penso all'abolizione del blocco parziale del turn over per gli enti locali, al rifinanziamento del fondo affitti azzerato dalle due precedenti manovre, allo stop a un ampliamento ingiustificato della web tax a piccoli operatori che gia pagano l'imposta sui redditi. Bene, ma ci sarebbe piaciuto discuterne insieme gia oggi in commissione. Niente invecesullefinalizzate a fronteggiare le graviindustriali che attanagliano il paese o a stabilire infine unlegale che metta uno stop alla corsa al ribasso dei salari".