Luigi Mangione: arrestato il presunto killer, ma sul web diventa un idolo

Da una settimana la Polizia stava dando la caccia aldel ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Ieri sera gli agenti hanno, un 26enne rampollo di una ricca famiglia italo americana di Baltimora. Il ragazzo è un ex studente di una nota università della Ivy League.La Polizia nei giorni scorsi aveva reso pubbliche le immagini delassassin0.Un dipendente di un McDonald’s in una cittadina della Pennsylvania ieri ha riconosciuto il giovane ed ha chiamato gli agenti. La Polizia è intervenuta ed ha trovatoin possesso di quattro carte di identità false, tra cui una col nome di Mark Rosario, lo stesso documento che ha usato pochi giorni prima dell’0micidi0, quando si era fermato in un hotel dell’Upper West Side.Il 26enne quando è stato catturato aveva in tasca un manifesto e queste sono le frasi rese note al momento: “Questi parassiti se la sono cercata e doveva essere fatto.