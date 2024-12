Inter-news.it - LIVE Bayer Leverkusen-Inter Primavera 0-0: inizia la ripresa

L’alle ore 14 scende in campo per giocare la partita contro il. Segui l’evento di UEFA Youth Leaguecon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP15.03IL SECONDO TEMPO15.02 Entra Dilan Zarate al posto di Venturini.15.01 Le squadre stanno tornando in campo. Un cambio per l’.45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO45? Giallo per Topalovic.45? Un minuto di recupero. 43? Cross di Zouin prima, di Zanchetta poi, ma gli avversari difendono bene. Palla ancora all’.39? Conclusione di Buono da fuori area, palla quasi in fallo laterale. Malissimo il giocatore del.34? Zouin viene ammonito per il fallo su Buono.32? Zouin salta Owen sulla destra, ma non tiene la palla dentro il campo.