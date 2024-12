Lanazione.it - La fuga a tre del campionato. Performance e talenti a confronto

, numeri e un terzetto di testa che non ne vuole proprio sapere di mollare il colpo. Pisa, Sassuolo e Spezia sono andate intra pregi e difetti, mentre dietro è bagarre per un posto ai playoff, ma anche per rimanere disperatamente agganciate al treno delle prime tre della classifica. Se a finela terza e la quarta dovessero avere almeno 15 punti di distacco i playoff non si giocherebbero, situazione neanche troppo remota considerando che, in questo momento, i punti di distacco sono già 9 e non siamo neanche a metà stagione. Il Sassuolo, inutile nascondersi, è la squadra da battere. Una schiacciasassi che ha il maggior numero di punti (37), il migliore attacco (36 gol in 16 partite) e la seconda difesa (13 gol). Difficile far meglio per una squadra che sta volando.