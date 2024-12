Inzaghi su Bayer Leverkusen-Inter | Servirà fare una grande partita

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ci si prepara per un’altra sfida di Champions League: l’, seconda in classifica a quota 13 punti, èalla volta didove troverà ildi Xabi Alonso, nonché Campioni di Germania in carica. Alla vigilia del match della BayArena, ai microfoni diTV, èvenuto il tecnico nerazzurro SimoneadTV: “Ci saranno dei cambi”La qualificazione e passaggio del turno è sempre più vicina, con tre partite della fase a campionato rimaste. Stasera, martedì 10 dicembre, la terzultima tappa porterà l’alla BayArena di, dove affronterà i Campioni di Germania di Xabi Alonso.Sfida che regalerebbe tre punti fondamentali per approdare direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Ma anche unadecisamente più ostica rispetto alle ultime uscite.