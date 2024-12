Lanazione.it - Inaugurato il Barga Simulation Laboratory: un'eccellenza per la formazione sanitaria in Toscana

Un innovativo laboratorio di simulazione avanzata, che potrà essere punto di riferimento per il personale sanitario non solo della Valle del Serchio e della provincia, ma dell’intera ASLnord Ovest. Visto che strutture di questo tipo non si trovano in molte parti diper non dire d’Italia. Un bel biglietto da visita per(BaSiLab), il progetto presentato ieri presso l’ospedale San Francesco di; una vera e propria palestra, si potrebbe definire per semplificare, che attraverso manichini ad alta definizione ed altra apparecchiatura servirà ad "allenare" il personale sanitario allo svolgimento delle procedure cliniche; sia nelle complicanze nel materno-infantile nel che nelle emergenze-urgenze dell’adulto. I primi corsi partiranno a breve e sicuramente, visto la presenza del reparto di ginecologia dell’Ospedale San Francesco, è ipotizzabile che tra le prime esercitazioni ci saranno quelle dedicate al personale del materno infantile con simulazioni sulla gestione delle emergenze legate al parto ed alla cura della mamma e del neonato.