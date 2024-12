Secoloditalia.it - Il Vecchio Mulino – Lubriano

IlVia G. Marconi, 25/A – 01020Telefono: 0761/780505Sito Internet:Tipologia: territorialePrezzi: antipasti 6/14€, primi 11/14€, secondi 13/18€, dolci 5€Chiusura: Domenica sera e MercoledìOFFERTASe aè possibile ammirare la terrazza naturale sui calanchi e il borgo di Civita di Bagnoregio, in questa trattoria si può godere di uno splendido dehors dove pasteggiare ammirando questo paesaggio unico. Ovviamente non è solo questo il motivo per cui è in guida ma anche, e soprattutto, per una cucina del territorio realizzata con cura e dedizione tramite l’utilizzo di ottime materie prime locali. La carta presenta un numero limitato di piatti a cui si aggiungono i fuori menù di stagione, con preparazioni che sottolineano l’influenza della vicina Toscana. Abbiamo iniziato lasciandoci invogliare dalla fantasia delcosì da poter gustare gli ottimi salumi locali, quali capocollo, salame, prosciutto, finocchiona, e un delicato pecorino affiancati da tre saporiti crostini con lardo, salsiccia e provola affumicata e paté di fegatini toscano, nonché l’ottima trippa in insalata, in pratica condita con una salsa verde simile a quella per il bollito, la pappa al pomodoro e una panzanella con cipolla e pomodori.