"Il disastro quando se n'è andata la madre". Grande Fratello: Shaila choc, Lorenzo incredulo

L’ultima puntata delha regalato momenti ditensione e riflessione, soprattutto perGatta, l’ex velina, che si è trovata a vivere uno scontro diretto con sua. L’entrata a sorpresa della donna ha portato con sé accuse pesanti nei confronti diSpolverato, compagno di avventura dinella casa, sollevando dubbi e insinuazioni che hanno scosso profondamente la giovane.Ladiha espressamente messo in guardia la figlia contro, definendolo un “giocatore con dei segreti” e insinuando persino che il gieffino potrebbe essere gay. Un’accusa che, inevitabilmente, ha creato scompiglio non solo nella coppia, ma anche tra il pubblico. Dopo l’episodio,si è lasciata andare a un pianto disperato, trovando però conforto proprio in, con cui ha deciso di sfogarsi.