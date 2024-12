Lanazione.it - Gambassi al terzo posto. Perde il Santa Maria

Leggi su Lanazione.it

Torna alla vittoria ilnel girone E di Prima Categoria. A distanza di quasi un mese dal 3-1 rifilato in casa allo Sporting Arno, sempre davanti al proprio pubblico i termali hanno regolato 2-0 la Castelnuovese. Nonostante il campo pesante per copiosa pioggia le due squadre si sono affrontate a visto aperto con la prima frazione che, seppur divertente e ricca di capovolgimenti di fronte, si è chiusa a reti bianche. In avvio di ripresa, invece, bomber Rosi si avventa su una corta respinta del portiere ospite, dopo un tiro di Angioli, e porta avanti il. La Castelnuovese prova a reagire, ma all’87’ la squadra di Falco chiude il conto in contropiede con Borgognoni su assist di Gueye, entrambi subentrati. Ilsale così a 25 punti, tornando alcon un margine di sette lunghezze sulla prima squadra che rimarrebbe fuori dai play-off.