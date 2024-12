Dilei.it - Federica Pellegrini, gli amori tossici e i tradimenti. Con Magnini niente pace: “Ci siamo massacrati”

Leggi su Dilei.it

è uno dei volti televisivi di questa stagione: grande protagonista dell’edizione di Ballando con le Stelle, la Divina del nuoto ha conquistato il favore di molti, ma lontana dal gossip. Quanto accaduto con il suo ex maestro Angelo Madonia è ormai passato: mancano ancora la semifinale e la finale, ma nulla abbatte mai la, abituata a gareggiare, alle competizioni. Oggi è mamma della piccola Matilde, è una donna impegnata nella Fondazione Giulia Cecchettin, ma è anche una persona che ha avuto deglicomplessi e tormentati.parla degli ex: la stoccata a FilippoQuella a La Stampa è una lunga intervista in cuiha parlato dei suoi impegni attuali, ma anche di temi non facili da affrontare, come il patriarcato e gli