Esplosione deposito Eni Calenzano il sindaco Carovani | Era stabilimento a rischio incidenti rilevanti

“Era nella classificazione di. E’ stato predisposto da 20 anni un piano di emergenza per questa tipologia di rischi, che è stato il piano che abbiamo seguito nelle prime ore. Le cause sono tutte da accertare, ci interrogheremo e interrogheremo le altre autorità per capire quale è il futuro di questa situazione”. Lo ha detto ildiGiuseppedopo l’lunedì di un impianto di stoccaggio Eni nel comune in provincia di Firenze, che ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 14.