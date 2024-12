Lanazione.it - Esplosione Calenzano, nessun danno ambientale per la nube. Intervento sui corsi d’acqua

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 dicembre 2024 – L’e l’incendio dihanno immediatamente suscitato timori negli abitanti della zona e dei comuni limitrofi per il rischio di inquinamento. La paurosanera che si levava dal deposito Eni di via Erbosa non lasciava certo tranquilli; ci sono poi i, con il Garille che lambisce l’impianto e la Marina che scorre a poche centinaia di metri. Tragedia di, sciopero e assemblea alla raffineria Eni di Livorno I risultati delle analisi dell’Agenzia regionale per la protezionepermettono di essere più tranquilli. Secondo il report dell’Arpat, l’incendio è durato meno di un’ora e i rilevamenti della stazione meteo della Regione Toscana più vicina all’evento (vicino alla discarica di Case Passerini) “si è evidenziato che i fumi si sono innalzati per una quota stimabile in 100-200 metri dal piano di campagna per effetto della differente densità rispetto all’atmosfera, per poi stabilizzarsi per effetto del vento teso in quota”.