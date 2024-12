Lapresse.it - Esplosione Calenzano in deposito Eni, trovati due operai dispersi: bilancio vittime sale a quattro

Sono stati rii corpi senza vita di due deinell’della raffineria, avvenuta ieri a, in provincia di Firenze. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Ildelledell’incidente sul lavorodunque a 4. Proseguono le ricerche degli altri.Intanto, la procura di Prato, competente per territorio, aprirà “un procedimento penale per appurare le eventuali responsabilità penali” per “l’, con conseguente incendio e danneggiamento delEni di”, ubicato in via Erbosa n. 27, e degli edifici circostanti, “che ha prodotto la morte dipersone e il ferimento di nove, due dei quali trovano in condizioni molto gravi”, fa sapere il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, con una nota.Camionista: “Io sopravvissuto perché ero in coda”“Sono un miracolato, oggi devo essere felice perché posso ancora stare con mia moglie e con mio figlio.