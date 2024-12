Lanazione.it - Edilizia popolare, 575mila euro investiti negli ultimi due anni

Porcari,due, ha investitoe punta alla qualità degli alloggi nell’residenziale pubblica, con l’obiettivo sia di ampliare l’offerta abitativa che migliorare la qualità degli immobili destinati alle famiglie in graduatoria. "Riqualificare il patrimonio di alloggi popolari è per noi prioritario - afferma Michele Adorni - assessore alle Politiche sociali e abitative. Lo stiamo facendo con la volontà di seguire criteri di vera qualità, perché vivere in un ambiente ben tenuto, luminoso e perché no, anche bello, aiuta a dare dignità alla propria vita. Questi interventi contribuiscono alla prevenzione di fenomeni di degrado e disagio. La casa è sì un bene materiale e rappresenta uno spazio in grado di incidere profondamente sul benessere di chi vi abita e sulla possibilità di realizzarsi nella vita quotidiana".