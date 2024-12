Inter-news.it - Di Marzio: «Inter, Bayer Leverkusen non perde da 2 anni in casa!»

Leggi su Inter-news.it

Gianluca Diintroduce la partita che si giocherà tra qualche ora tra. Il giornalista di Sky Sport descrive il momento delle squadre.MOMENTO –sono a poca distanza in Champions League. I tedeschi hanno 10 punti, mentre i nerazzurri a 12. La squadra meneghina non ha mai perso fino ad ora e non ha neanche mai subito gol. La gara sarà però difficilissima, perché c’è un record da rompere in Germania. Ilnon sta vivendo una stagione allo stesso livello della scorsa, ma non sta andando affatto male. La vetta della Bundesliga è comunque lontana, perché iln Monaco ha 7 punti in più., Die l’introduzione alCOMMENTO – Gianluca Diha detto: «Chissà se sarà proprio l’a vincere in questo fortino che resiste da duein Europa.