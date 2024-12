Ilrestodelcarlino.it - Decorazioni natalizie: anticiparle ci rende più felici e connessi con l'identità familiare

Secondo la tradizione cristiana, per decorare l’albero bisognerebbe aspettare il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Altre consuetudini, comunemente accettate, a seconda delle latitudini, sostengono che si dovrebbe aspettare il giorno di San Nicola, il 6 dicembre, come nei paesi nordici. In Italia va per la maggiore l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata. Molti, però, si attivano già al primo del mese di dicembre, in contemporanea con l’apertura della prima casella del calendario dell’Avvento. Alcuni persino prima. Fare l’albero di Natale in anticipo ha dei risvolti importanti. Infatti, secondo la scienza, cipiù. Per molte persone mettere lein anticipo è un modo per ricollegarsi con la propria infanzia o per connettersi con ladella vita adulta.