Lettera43.it - Condannato a quattro anni Leonardo Caffo per maltrattamenti alla ex compagna

è statodi carcere con l’accusa die lesioni nei confronti dell’ex. Il filosofo era salito agli onori delle cronache dopo il suo invito a Più libri più liberi quando il processo era nel suo pieno svolgimento, scatenando reazioni contrariate (da Zerocalcare a Carlo Lucarelli e Margherita Ferri), proprio nell’edizione del festival dedicata a Giulia Cecchettin. «Va bene educarne uno per colpirne mille, io sono stato colpito. Su un piano morale chiedo scusa», ha dettodopo la sentenza, dichiarando di essere «molto dispiaciuto», e di sperare ancora «che non ci sia violenza contro le donne. Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per cercare di stare con mia figlia e ho senz’altro fallito».Articolo completo:perexdal blog Lettera43