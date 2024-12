Ilgiorno.it - Comune di Milano condannato a risarcire Risanamento spa per l'area ex Montedison

Leggi su Ilgiorno.it

Ildiè statoa pagare quasi un milione di euro aspa per la pulizia dell’exdi via Bovisasca 24. La sentenza risale al 2015, quando il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar della Lombardia a favore della società. L'origine del contenzioso risale a una serie di ordinanze emesse da Palazzo Marino nel 2008, che intimavano alla società di ripulire la zona, occupata abusivamente da un gruppo di 750 nomadi, e di adottare misure di sicurezza.Santa Giulia spa, incorporata da, ha contestato queste ordinanze, portando il caso in tribunale. Il Tar ha stabilito che ilnon poteva imporre tali obblighi a privati non responsabili dell'inquinamento. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delnel 2015, rendendo definitiva la sentenza.