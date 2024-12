Lanotiziagiornale.it - Chi è Luigi Mangione, il giovane fermato per l’omicidio di Brian Thompson: dalla brillante carriera scolastica ai videogiochi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

è il 26enne sospettato deldel ceo di UnitedHealthcare,, ed è stato accusato di omicidio dai procuratori di New York. Una decisione presa dopo la sua udienza preliminare.ieri mattina è stato avvistato in un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, ed è stato riconosciuto da qualcuno che ha poi chiamato la polizia locale. La polizia lo ha trovato in possesso di un silenziatore per armi da fuoco, una maschera coerente con quella indossata dall’uomo armato, un documento d’identità falso del New Jersey corrispondente a quello che l’uomo avrebbe utilizzato per registrarsi nell’ostello di New York City prima della sparatoria e un documento scritto a mano che “parla sia della sua motivazione che della sua mentalità”. Ma chi è, l’italo-americano arrestato perdi?Chi èè nato e cresciuto nel Maryland, hanno afi funzionari locali.