Lettera43.it - Caso Ramy, al vaglio le posizioni dei sei carabinieri sulle tre auto che stavano inseguendo lo scooter

Duerisultano indagati per depistaggio e favoreggiamento personale nell’ambito dell’inchiesta sulla morte diElgaml, avvenuta il 24 novembre nel quartiere milanese del Corvetto. Ma sono alledi tutti e sei itrelocon in sella il 19enne e l’amico 22enne Fares Bouzidi. Il vicebrigadiere che era alla guida dell’più vicina ai due giovani è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.Il luogo dell’incidente (Ansa).Bouzidi sarà interrogato dal gip giovedì 12 dicembreÈ quanto si apprende in relazione all’inchiesta che, in un filone aperto per frode processuale, depistaggio e per favoreggiamento personale vede indagati due militari. A carico deisono state effettuate perquisizioni con sequestri di telefoni e dispositivi.