Canottaggio Perini | ‘Le Paralimpiadi di Parigi hanno esorcizzato sei anni di malattia’

Roma – “è stata un’esperienza stupenda perché rappresenta il raggiungimento di uno scopo, ma la testa ora è già a Los Angeles”. Giacomo, canottiere paralimpico europeo dell’Italia Team (con due argenti mondiali in bacheca), parla al MAXXI di Roma, in occasione della presentazione del libro PhotoANSA 2024.“Conta il percorso, la parte sommersa fatta di sacrificio e allenamento.è stata fondamentale per quello. Dopo l’amputazione mi ha permesso di esorcizzare seidi malattia. Ha rappresentato una speranza di futuro che quasi solo lo sport ti può dare”, ha aggiunto il canottiere azzurro, come riporta l’Ansa.Torna a parlare poi sul bronzo tolto ai Giochi nella gara maschile PR1 del. In finale aveva dimenticato la sua borsa con cellulare sulla barca, subendo la penalità: “C’è un ricorso in atto – ha spiegato -.