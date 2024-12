Ilnapolista.it - Buffon: «Tre anni fa dissi ad Agnelli che avrei preso Motta alla Juve, ma sostituisce un mostro sacro come Allegri»

Ospite dello show “Fontana di Trevi a teatro“, Gianluigiha parlato della nazionale italiana e della nuovantus di Thiago: «Trefaadche»Su Spalletti l’ex portiere ha dichiarato:«Conoscendolo adesso da vicino, devo dire che Spalletti è un allenatore che mi sarebbe piaciuto avere. Perché mi ci ritrovo tanto in certe sue considerazioni e certi suoi pensieri. Anche per il suo coraggio, perché alcune volte,dice lui, ha fatto casino, ma ha sempre dimostrato di avere coraggio e di voler dare al gruppo la predominanza e l’importanza, anche a discapito di qualche singolo. Questo è sinonimo di una persona che lotta per l’uguaglianza, anche se nel calcio non può esserci fino in fondo. Perché ci sono i campioni e quelli meno campioni,in tutti i lavori: ci sono gli architetti e gli operai».