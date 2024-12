Liberoquotidiano.it - Bielorussia: Lukashenko, 'ho dispiegato decine di testate nucleari'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Minsk, 10 dic. (Adnkronos) - "Ho schierato delle. Diversedi. Molti dicono che è uno scherzo e che nessuno ha schierato nulla. Sì, invece, lo abbiamo fatto. E il fatto che gli oppositori dicano che è uno scherzo significa che non l'hanno capito. Hanno trascurato il modo in cui le abbiamo portate qui". Lo ha il presidente bielorusso Alexanderall'agenzia di stampa BelTa, osservando che usare questo tipo di armi ad alta potenza comporta una grande responsabilità. "Da Hiroshima e Nagasaki - ha aggiunto - nessuno ha mai premuto il pulsante nucleare. Nemmeno le principali potenze, per non parlare della".In precedenza, Mosca aveva annunciato piani per schierare armitattiche insu richiesta di quest'ultima. Mosca ha fornito a Minsk sistemi missilistici tattici Iskander in grado di trasportare armie ha aiutato laa riequipaggiare i suoi aerei per trasportare armi specializzate.