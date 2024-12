Lettera43.it - Benjamin Netanyahu torna in tribunale per il processo per corruzione

Riprende in Israele ilpera carico del premier, che era stato interrotto a causa della guerra a Gaza., che è anche ricercato sotto un mandato internazionale emesso dalla Cpi per presunti crimini di guerra a Gaza, ha ripetutamente cercato di ritardare la sua comparsa in, ma stamattina si è dovuto presentare in aula a Tel Aviv per testimoniare: è il primo primo ministro israeliano in carica ad affrontare unpenale.è accusato di frode, abuso di fiducia e accettazione di tangenti in tre diversi casi. È accusato di aver accettato decine di migliaia di dollari di sigari e champagne da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di favori personali e commerciali, e di promuovere una regolamentazione vantaggiosa per i magnati dei media in cambio di una copertura favorevole di se stesso e della sua famiglia.