Lanazione.it - Visite, screening ed esami gratuiti. Idea di Confcommercio e Memento

PONTEDERA La sede didi via Sacco e Vanzetti a Pontedera apre le porte per la prima volta aedper la cittadinanza. In particolare per gli over 65. L’iniziativa, in programma giovedì 12 dicembre dalle 14 alle 17, è resa possibile grazie alla collaborazione tra il centro di neuroriabilitatazione interdisciplinareProvincia di Pisa. "Una nuova importante opportunità che vogliamo estendere a tutti i gli imprenditori e cittadini dell’intera area della Valdera, e ovviamente di chiunque vorrà cogliere questa preziosa occasione, mettendo a disposizione la nostra sede di Pontedera – afferma il direttore diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli – Un’iniziativa resa possibile dall’impegno, le competenze e la capacità di fare rete di una squadra di professionisti in grado di offrire servizi altamente qualificati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di molti pazienti, avvalendosi anche di preziose collaborazioni che consentono di offrire un servizio ancor più completo e integrato".