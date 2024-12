Lanazione.it - Unione Firenze, stop a L’Aquila

Leggi su Lanazione.it

Dopo sei vittorie, nella settima giornata di serie A è arrivato il primoper l’Rugby. Ai gigliati di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo hanno incassato la prima sconfitta (30-24, primo tempo 13-10) della stagione contro una solida padrona di casa. Il campo pesante ha rallentato il ritmo del gioco e la fisicità dei locali nelle fasi statiche della gara ha condizionato gran parte della prestazione dei gigliati che sono riusciti a concludere in meta solo con Menon. La reazione fiorentina c’è stata nell’ultimo quarto quando sono riusciti a risalire dal 25-10 grazie alle mete di Nicola Biagini e Pietramala, quest’ultimo autore anche di 9 punti al piede, e riportarsi sul 25 a 24. Una meta di Mastrantonio ha chiuso però la partita in favore degli aquilani malgrado i tentativi delnei minuti finali di riportarsi in vantaggio.