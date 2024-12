Iltempo.it - "Una testa fina", Caracciolo spiazza tutti: chi c'è dietro al Jolani

Leggi su Iltempo.it

Cosa sta succedendo in Siria, dove i ribelli jihadisti guidati da Abu Muhammad al-, hanno deposto Assad? Vedremo un islamismo moderato o un regime di "tagliagole"? A rispondere a queste domande e a fornire scenari sul futuro della Siria è Luciao, nel corso di Otto e mezzo su La7. Il direttore di Limes spiaga che la Siria oggi "non esiste", o meglio è un "campo di battaglia occupato da 4-5 potenze straniere, dai russi agli israeliani, i turchi, gli americani.". E poi ci sono le milizie più varie e minoranze etniche. In questo contesto che il capo degli oppositori di Assad "con tutta la sua abilità che ha dimostrato, anche politicamente possa essere il nuovo capo assoluto di una Siria rimessa insieme mi sembra un po' difficile", anche perché questo presuppone "il ritiro delle grandi potenze e che si mettano d'accordo le varie fazioni che agiscono sul terreno".