Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la caduta in Siria del regime di bashar Assad andrà oltre il controllo americano nella regione potrebbe portare un conflitto che coinvolgerà altri paesi tra cui la Turchia l’ho detto Non veniamo in Siria vs in akbari se c’era bisogno di una conferma arrivata già una vittoria di Giuseppe Conte le votazioni Bistrot sulle modifiche dello Statuto confermano quanto indicato Dagli iscritti al Movimento 5 Stelle già nella prima consultazione il cuore un’incognita che pesava su questo secondo voto si è attestata intorno al 65% superando quello della volta precedente che era del stavolta hanno votato 4000 iscritti in più elemento del conferma la voglia di cambiamento all’interno del Movimento le modifiche più significative l’eliminazione del ruolo del grande cioè di Grillo e del limite dei mandati di presidente eletto Donald Trump Ha dichiarato che gli Stati Uniti rimarranno nella nato degli alleati pagano i loro conti se pagano i loro conti e se penso che ci stiano trattando in modo equo la risposta la sua tesi resterai nella nato ha detto Trump in un’intervista a medpress Arriviamo adesso in Italia L’uomo sta bene il paziente rientrato dal Congo che era ricoverato a Lucca nei giorni scorsi perché presentava una sintomatologia influenzale parzialmente riconducibile alla malattia che sta colpendo una regione del paese africano il paziente è stato già dimesso a Rende Noto e Rosaria Campitiello capo dipartimento della prevenzione del Ministero della Salute il ricovero nell’ospedale San Luca è durato dal 22 novembre al 3 dicembre giorno in cui l’uomo è stato dimesso perché guarito andiamo a chiudere con la serie A Napoli Lazio 01 con il gol di isachsen Atalanta capolista della ripresa del giro colpisce la trasferta è anguissa il palo esterno la deabate il Milan 2 a 1 34 punti partenopei secondi a 32 e poi ancora Venezia Como 2 a 2 Fiorentina Cagliari 1-0Lecce 4 a 1 Juventus Bologna 22 inter-parma €3 questi risultati ci fermiamo qui Vi auguro per ora ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa